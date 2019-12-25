  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Бутлерова нашли брошенную коляску с малышом
Сегодня, 10:19
157
IRINA_CHALKINA

На улице Бутлерова нашли брошенную коляску с малышом

0 0

Ребенка госпитализировали в больницу.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что в Калининском районе местные жители обнаружили на улице брошенную коляску с малышом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию обратился 49-лентий петербуржец. Он заявил, что на улице Бутлерова он обнаружил брошенную коляску с ребенком, на вид малышу 1,5 года. 

Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия. Ребенок передан в больницу. Родителей разыскивают.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пенсионерка ограбила магазин на Светлановском проспекте.

Фото:pixabay

Теги: брошенная коляска, калининский район, родители ставили коляску, улица бутлерова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии