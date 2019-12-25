На улице Бутлерова нашли брошенную коляску с малышом

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что в Калининском районе местные жители обнаружили на улице брошенную коляску с малышом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию обратился 49-лентий петербуржец. Он заявил, что на улице Бутлерова он обнаружил брошенную коляску с ребенком, на вид малышу 1,5 года.
Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия. Ребенок передан в больницу. Родителей разыскивают.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пенсионерка ограбила магазин на Светлановском проспекте.
Фото:pixabay
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