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На Будапештской улице мошенник пытался угнать две иномарки

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Сначала неизвестный пытался оторвать зеркало у автомобиля Рено около дома № 95 на улице Будапештской.

На Будапештской улице местные жители задержали автомобильного вора. Об этом корреспондентам Piter.TV рассказали очевидцы происшествия.

Сначала неизвестный пытался оторвать зеркало у автомобиля Рено около дома № 95 на улице Будапештской. Местный житель увидел вора с балкона своей квартиры и прогнал его. Однако вскоре мошенник вернулся и вскрыл другую машину – Опель. Два очевидца происшествия задержали его и вызвали полицию. К ним вскоре пришел и владелец Опеля. Прибывшая на место происшествия полиция увезла автовора в отдел.

Ранее Piter.TV писал о том, что на проспекте Обуховской обороны перевернулась фура.

Видео: Piter.TV

Теги: автовор , будапештская улица , опель , рено
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей Криминальные происшествия Картина дня

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