На улице Белы Куна мужчина получил ножом в грудь

Он доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 марта в полицию поступил звонок с сообщением о ножевом ранении в одной из квартир дома №15 по ул. Белы Куна.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили хозяина квартиры с ранением грудной клетки.

Мужчина был доставлен в больницу бригадой скорой помощи в тяжёлом состоянии.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщили, что на Карпинского жена пырнула кухонным ножом своего мужа.

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