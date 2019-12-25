На улице Белы Куна мужчина получил ножом в грудь

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 марта в полицию поступил звонок с сообщением о ножевом ранении в одной из квартир дома №15 по ул. Белы Куна.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили хозяина квартиры с ранением грудной клетки.
Мужчина был доставлен в больницу бригадой скорой помощи в тяжёлом состоянии.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее мы сообщили, что на Карпинского жена пырнула кухонным ножом своего мужа.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )