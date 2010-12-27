На улице Бабушкина ночью сгорел дом

Огонь охватил старый расселенный дом на улице Бабушкина.

В ночь с 4 на 5 сентября по улице Бабушкина загорелся жилой дом номер 133. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, здание оказалось давно расселенным. Пятиэтажка полностью была охвачена пламенем. Около 70 кв. метров оказались в огне.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в час ночи. Через восемь минут команда спасателей прибыла на место происшествия. К двум часам спасатели справились с ЧП. Как выяснилось на месте, пожар начался на первом и четвертом этажах. Огонь получил повышенный уровень сложности. Полностью последствия пожара сотрудники ведомства смогли ликвидировать к четырем часам утра.

В операции приняли участие 46 человек личного состава РСЧС и 11 машин, из которых 38 пожарных МЧС и восемь единиц служебной техники. Как сообщает ГУ МЧС, пострадавших и погибших нет.