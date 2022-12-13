На улице Антонова-Овсеенко пьяный водитель сбил 6-летнего мальчика

Малыш попал в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

В пятницу, 12 мая, в Невском районе автомобиль сбил мальчика. Инцидент произошел по улице Антонова-Овсеенко у дома № 5/2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Управляя автомобилем "Шкода", водитель не справился с управлением и совершил наезд на шестилетнего ребенка, который пересекал проезжую часть дороги в сопровождении родителей.

Малыш попал в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Известно, что водитель был пьян.

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Фото: Piter.tv