На улице Антонова-Овсеенко пьяный водитель сбил 6-летнего мальчика

В пятницу, 12 мая, в Невском районе автомобиль сбил мальчика. Инцидент произошел по улице Антонова-Овсеенко у дома № 5/2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Управляя автомобилем "Шкода", водитель не справился с управлением и совершил наезд на шестилетнего ребенка, который пересекал проезжую часть дороги в сопровождении родителей.
Малыш попал в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.
Полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Известно, что водитель был пьян.
Ранее на Piter.tv: в поселке Рощино пьяный водитель угодил в кювет.
Фото: Piter.tv
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