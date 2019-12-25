На трассе "Скандинавия" водитель погиб в перевернутом грузовике

За рулем большегруза был 59-летний мужчина.

В ночь на 28 сентября в Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.

Около 01:40 на 111-м километре трассы "Скандинавия" грузовик Volvo с полуприцепом врезался в ограждение, а затем опрокинулся.

За рулем большегруза находился 59-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что 8-летний мальчик на квадроцикле врезался в иномарку в Ленобласти.

Фото: Piter.TV