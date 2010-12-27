На трассе "Кола" BMW слетала в кювет и врезалась в столб

В результате аварии пострадали три человека.

В ночь на четверг, 19 сентября, на 52 км трассы "Кола" произошла серьезная авария. Как сообщила пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 26-летний водитель BMW не справился с управлением. В итоге иномарка слетела в кювет и врезалась в столб.

Инцидент произошел в 03:10. В аварии пострадали три человека. 26-летний водитель и один из пассажиров получили травмы средней степени тяжести. Еще один молодой человек 1995 года рождения находится в тяжелом состоянии

Все трое были доставлены в Шлиссельбургскую районную больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что пассажир BMW сгорел в машине после аварии в Петергофе.

Фото: Piter.TV