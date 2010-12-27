На трассе Кола 17 мая разведут мост

Путепровод разведут из-за прохода кораблей и буксиров.

17 мая ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупреждает о временном приостановлении движения по трассе Кола в Кировском районе Ленинградской области.

Известно, что автомобилисты не смогут проехать по мосту с 15:00 до 15:45 17 мая в связи с проходом малого ракетного корабля "Ураган", "РБ Волчок", а также буксиров "Павловск" И "Сестрорецк". После того, как пройдет баржебурксирный состав РБ-27, движение будет востановлено.

Организация просит водителей быть внимательнее и приносит извинения за неудобства и просят учитывать информацию при планировании маршрута.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что автомобилистов не предупредили об изменении движения на Флагманской улице.