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На трассе Кола 17 мая разведут мост
Сегодня, 9:06
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nadiputintseva
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На трассе Кола 17 мая разведут мост

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Путепровод разведут из-за прохода кораблей и буксиров.

17 мая ФКУ  Упрдор "Северо-Запад" предупреждает о временном приостановлении движения по трассе Кола в Кировском районе Ленинградской области.

Известно, что автомобилисты не смогут проехать по мосту с 15:00 до 15:45 17 мая в связи с проходом малого ракетного корабля "Ураган",  "РБ Волчок", а также буксиров "Павловск" И "Сестрорецк". После того, как пройдет баржебурксирный состав РБ-27, движение будет востановлено.

Организация просит водителей быть внимательнее и приносит извинения за неудобства и просят учитывать информацию при планировании маршрута.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что автомобилистов не предупредили об изменении движения на Флагманской улице.

Теги: мост на трассе кола , новости спб , ограничения движения
Категории: Новости СПб

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