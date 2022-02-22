Жертвами трагедии стали трое местных жителей.

На трассе "Донецк - Горловка" произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Об этом рассказали местные военные корреспонденты. Известно, что на Донбассе сработали сразу две бомбы, установленные диверсионными группами, прибывшими в ДНР с территории Украины. Жертвами трагедии стали трое местных жителей. По заявлению представителя СМИ, целью злоумышленников был военный автомобиль, в котором передвигался высокопоставленный представитель ДНР.

Для подрыва транспортного средства преступники заложили на обочине мину направленного действия. В результате наибольшие повреждения получила машина, следующая за военным автомобилем. В ней находилось гражданское население.

Захарова назвала иллюзией довод, что санкций против РФ не было бы без признания ДНР и ЛНР.

Фото и видео: Telegram / Русская весна, WAR GONZO

