Захарова назвала иллюзией довод, что санкций против РФ не было бы без признания ДНР и ЛНР

В МИД РФ считают, что Запад ввел бы санкции против РФ в любом случае.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала иллюзией довод, что новых экономических санкций Запада против РФ не было бы без признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народным республикам Донбасса. Такое мнение чиновница высказала в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Сейчас тоже все задались вопросом: санкции, реакция, западная, так сказать, волна гнева насколько широко раскинется. Но это большая иллюзия считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы…Были бы обязательно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница напомнила прессе, что западные страны всегда мотивируют вводимые ограничения интересами людей или конкретно какого-то одного человека, чьи права нужно защищать. В ситуации с Крымом, которая произошла в 2014 году, решение о присоединении полуострова к РФ принималось на референдуме самим народом. Захарова считает, что с 2014 года в регионе был дан намного больший объем прав человека, чем когда территория находилась под контролем Киева. Речь идет о законодательной базе, языковой составляющей, развитии СМИ.

Захарова назвала предсказуемой реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

