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На территории воинской части в Выборге обнаружили труп
Сегодня, 18:22
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arteliseev

На территории воинской части в Выборге обнаружили труп

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По предварительным данным, смерть наступила полгода назад.

Вчера, 23 февраля, в полицию поступило сообщение от 19-летнего рядового, что в Выборге на улице Михаила Васильева, 18, обнаружен труп. 

Прибывший на место отряд полиции подтвердил заявление: уже мумифицированное тело мужчины находилось в канализационном коллекторе у пятиэтажного здания Академии Моряков, которое не используется.

По предварительным данным судмедэксперта, смерть наступила полгода назад. Труп доставлен в морг для дальнейшего исследования. 

Ранее мы писали, что кортеж из 20 машин проехал по Красному Селу со звуковыми спецсигналами.

Фото: pixabay.com

Теги: выборг, обнаружили труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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