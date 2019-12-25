На территории воинской части в Выборге обнаружили труп

По предварительным данным, смерть наступила полгода назад.

Вчера, 23 февраля, в полицию поступило сообщение от 19-летнего рядового, что в Выборге на улице Михаила Васильева, 18, обнаружен труп.

Прибывший на место отряд полиции подтвердил заявление: уже мумифицированное тело мужчины находилось в канализационном коллекторе у пятиэтажного здания Академии Моряков, которое не используется.

По предварительным данным судмедэксперта, смерть наступила полгода назад. Труп доставлен в морг для дальнейшего исследования.

Ранее мы писали, что кортеж из 20 машин проехал по Красному Селу со звуковыми спецсигналами.

Фото: pixabay.com