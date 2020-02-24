Кортеж из 20 машин проехал по Красному Селу со звуковыми спецсигналами

Массовое нарушение правил дорожного движения сняли камеры видеонаблюдения.

В соцсети "Вконтакте" в сообществе "Транспортный коллапс, Красное Село" появились фотографии и видеозаписи с камер наблюдений, где видно, как порядка 20 автомобилей грубо нарушают ПДД.

Автомобилисты поставили на свои машины звуковые и световые спецсигналы, ездили по встречной полосе, проезжали на "красный". Также на видео попала девушка, которая долгое время не могла перейти пешеходный переход на зеленый свет.

В комментариях под записями люди отметили, что кортеж ехал в детский дом отдавать вещи. Мнения петербуржцев разделились — кто-то считает, что такое поведение недопустимо, а кто-то полагает, что нарушители преследовали благие цели.

Ранее мы писали, что два водителя пострадали в массовом ДТП на проспекте Славы.

Видео: "Вконтакте" / "Транспортный коллапс, Красное Село".