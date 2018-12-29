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На территории судоремонтного завода в поселке Отрадное горит буксир

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Дым виден за несколько километров до места возгорания.

Днем 24 января в поселке Отрадное Кировского района Ленобласти произошел пожар. По словам очевидцев, на территории судоремонтного завода, в сухом доке горел буксир. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Дым, который исходит от самоходного судна, виден за несколько километром от места возгорания. На место происшествия работает несколько пожарных расчетов. Опасная территория огорожена.

Ранее мы писали, что на проспекте Народного Ополчения полыхают гаражи.

Видео: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: горит буксир, пожар на заводе, судоремонтный завод
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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