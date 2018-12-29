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На проспекте Народного Ополчения полыхают гаражи

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Пожарные расчеты только начинают пребывать на место происшествия.

В четверг, 24 января, около 14:30 за заправкой ПТК на проспекте Народного Ополчения, 10, произошел пожар. По словам очевидцев, здесь горят гаражи. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи виден густой дым, который идет от нежилых построек. Пожарные расчеты только начинают пребывать на место пожара. Свидетели сообщают о том, что горят более трех гаражей.

Ранее мы писали, что утром на Народного Ополчения пожарные тушили квартиру.

Видео: Piter.TV

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Теги: горят гаражи, пожар в гаражах
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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