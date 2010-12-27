На территории Иркутска и Бурятии в выходные были зафиксированы подземные толчки

На выходных на Байкале произошло два землетрясения.

На выходных специалисты зафиксировали землетрясение в акватории Байкала. Магнитуда толчков составила 3 и 3,2 балла по шкале Рихтера. Природный катаклизм прочувствовали жители Бурятии и Иркутской области.

Эпицентр землетрясения пришелся на север Байкала: на 50 километр от города Северобайкальск. Инцидент произошел около половины девятого вечера 23 сентября по местному времени. Также представители Единой геофизической службы рассказали о подземных толчках 24 сентября в половину седьмого вечера. В этот раз эпицентр находился вблизи истока Ангары на юге Байкала.