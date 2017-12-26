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На территории "Балтийской жемчужины" возведут духовно-просветительский центр
Сегодня, 14:11
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alexandra08
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На территории "Балтийской жемчужины" возведут духовно-просветительский центр

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Проект здания уже получил одобрение на заседании Градостроительного совета.

На территории комплекса "Балтийская жемчужина" построят духовно-просветительский центр. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе вице - губернатора Игоря Албина.

Проект здания уже получил одобрение на заседании Градостроительного совета. Как ранее сообщали, власти города решили построить на месте "Балтийской жемчужины" храм с 45-метровой колокольней. Но теперь планы более масштабные: на том месте также возведут духовно-просветительский центр и трансформаторную подстанцию. Первый этап планируют завершить к 30 июня 2020 года. После этого строители приступят к  благоустройству Матисова канала. Для посетителей центра оборудуют свободный подход к водному объекту. Работы на втором этапе планируют завершить до 2021 года.

Это хороший подарок накануне Пасхи православным и всем веротерпимым жителям "Балтийской жемчужины". 

Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Фото: ВКонтакте / "Балтийская жемчужина"

Теги: балтийская жемчужина , духовно-просветительский центр , игорь албин вице-губернатор петербурга
Категории: Новости СПб

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