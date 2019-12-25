На Киевской улице обнаружили автомобиль с самодельным зажигательным устройством

Устройство находится под передним сиденьем машины.

На Киевской улице в Петербурге обнаружен автомобиль с самодельным зажигательным устройством. Об этом вечером 12 октября Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

В районе 22:30 в экстренные службы поступило сообщение, что на Киевской улице, на парковке, обнаружили подозрительный автомобиль Daewoo Matiz. Самодельное зажигательное устройство обнаружено под передним сиденьем машины.

Рядом с машиной находятся склад, ещё один склад по прокату самокатов и футбольная арена "Комфорт", откуда эвакуировали 35 человек. Из склада по прокату самокатов эвакуировали 4 человек. Также в 600 метрах от автомобиля находятся жилые дома. В настоящее время работают специалисты-взрывотехники ОМОН.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области