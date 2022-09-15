Организаторов и гостей свадьбы обвинили в дискредитации российских военных.

На свадьбе в Крыму из-за украинской песни задержали и оштрафовали гостей. Об этом сообщает портал BMF.

Во время праздника была включена песня "Червона калина", написанная в прошлом веке. Организаторов и гостей свадьбы задержали по обвинению в дискредитации российских военных.

Сообщается, что владельца ресторана арестовали на 15 суток, а диджей и ведущий мероприятия получили по десять суток. Кроме того, мать невесты и жена владельца заведения оштрафовали на 50 тысяч рублей.

По данным СМИ, песня "Червона калина" получила новый виток популярности после того, как ее исполнил солист украинской группы "Бумбокс" с автоматом в руках. Также песню прозвали гимном "Азова" (запрещенная в РФ террористическая организация).

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Видео: Telegram / ТалипоV Online