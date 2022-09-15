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Кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве

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Президент Украины не пострадал.

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в аварию в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в социальных сетях.

По его словам, легковушка столкнулась с автомобилем Зеленского и машинами сопровождения. Водителю легковушки оказали первую помощь и передали в руки "скорой". Президент не пострадал. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Ранее мы сообщали, что Зеленский приехал в Изюм.

Видео: Telegram / Инсайдер UA

Теги: авария, владимир зеленский, киев, кортеж, президент украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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