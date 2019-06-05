На стройплощадке фондохранилища Эрмитажа произошло обрушение

Инцидент произошел при заливке бетона.

Стало известно, что на Школьной улице произошло обрушение конструкций на стройплощадке фондохранилища. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

В пресс-службе музея пообещали опубликовать официальную информацию на сайте. Она появится в ближайшее время.

Инцидент произошел при заливке бетона. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: около станции метро "Международная" нашли тело бабушки.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер