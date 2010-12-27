На стройке на Пулковском шоссе оштрафовали 10 нелегалов

Руководитель подрядчика получил постановление об устранении нарушений.

Прокуратура совместно с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД РФ проверили соблюдение миграционного законодательства при строительстве многоквартирного дома на Пулковском шоссе. В ходе проверки были найдены 10 нелегалов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

На строящемся объекте работали 10 иностранцев без регистрации и других необходимых документов. Руководитель уже получил постановление об устранении нарушений. Самих рабочих оштрафовали по статье "незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации".

Фото: Piter.TV