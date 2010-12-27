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На стройке в Ленобласти нашли 14 нелегалов: их отправят на родину
Сегодня, 14:17
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Asyaromanenkova
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На стройке в Ленобласти нашли 14 нелегалов: их отправят на родину

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Полиция наведалась с проверкой в промзону Кингисеппского района Ленинградской области. На объекте работает 105 иностранцев. Из них у 14 оказались проблемы с документами.

В понедельник, 28 августа, сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД и ОМОН ГУ Росгвардии приехали с проверкой на промышленную зону Фосфорит в Кингисеппском районе Ленинградской области. Правоохранители проверяли нормы соблюдения миграционных законов.

На стройке в Ленобласти нашли 14 нелегалов: их отправят на родину

На строительном объекте работали 105 иностранцев. Оказалось, что 14 из них трудились без разрешительных документов. Все нарушители получили протоколы за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности и нарушение иностранным гражданином правил въезда. Всех нелегалов ждет выдворение за пределы страны.

Собранные материалы иностранцев передали в суд. Инстанция будет решать какое наказание ждет нарушителей.

На стройке в Ленобласти нашли 14 нелегалов: их отправят на родину

На стройке в Ленобласти нашли 14 нелегалов: их отправят на родину

На стройке в Ленобласти нашли 14 нелегалов: их отправят на родину

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: гу мвд , мигранты , новости спб , омон , полиция спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб

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