На стройке в Ленобласти нашли 14 нелегалов: их отправят на родину

Полиция наведалась с проверкой в промзону Кингисеппского района Ленинградской области. На объекте работает 105 иностранцев. Из них у 14 оказались проблемы с документами.

В понедельник, 28 августа, сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД и ОМОН ГУ Росгвардии приехали с проверкой на промышленную зону Фосфорит в Кингисеппском районе Ленинградской области. Правоохранители проверяли нормы соблюдения миграционных законов.

На строительном объекте работали 105 иностранцев. Оказалось, что 14 из них трудились без разрешительных документов. Все нарушители получили протоколы за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности и нарушение иностранным гражданином правил въезда. Всех нелегалов ждет выдворение за пределы страны.

Собранные материалы иностранцев передали в суд. Инстанция будет решать какое наказание ждет нарушителей.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти