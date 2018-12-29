На стройке "ЖК Прибалтийский" горят бытовки

По словам очевидцев, никто не пострадал.

Во вторник, 22 января, на стройке жилого комплекса "Прибалтийский" вспыхнули бытовки. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

По словам очевидцев, никто не пострадал.

Естественно там обогреватели, плитка, зима же, пожарная сигнализация отсутствует, ну а как им иначе, им же не снимут общежитие......Вообще это вопрос к работодателю, почему в таких условиях живут рабочие отмечает очевидец

На кадрах видно, что бытовки вспыхнули ярким пламенем.

На месте ожидают пожарных.

Ранее мы сообщали о том, что На станции метро "Политехническая" неизвестный мужчина "сел отдохнуть" на рельсы

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк