На стройке "ЖК Прибалтийский" горят бытовки

Во вторник, 22 января, на стройке жилого комплекса "Прибалтийский" вспыхнули бытовки. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
По словам очевидцев, никто не пострадал.
Естественно там обогреватели, плитка, зима же, пожарная сигнализация отсутствует, ну а как им иначе, им же не снимут общежитие......Вообще это вопрос к работодателю, почему в таких условиях живут рабочие
отмечает очевидец
На кадрах видно, что бытовки вспыхнули ярким пламенем.
На месте ожидают пожарных.
Ранее мы сообщали о том, что На станции метро "Политехническая" неизвестный мужчина "сел отдохнуть" на рельсы
Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк
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