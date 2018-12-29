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На стройке "ЖК Прибалтийский" горят бытовки
Сегодня, 21:59
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IRINA_CHALKINA

На стройке "ЖК Прибалтийский" горят бытовки

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По словам очевидцев, никто не пострадал.

Во вторник, 22 января, на стройке жилого комплекса "Прибалтийский" вспыхнули бытовки. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

По словам очевидцев, никто не пострадал. 

Естественно там обогреватели, плитка, зима же, пожарная сигнализация отсутствует, ну а как им иначе, им же не снимут общежитие......Вообще это вопрос к работодателю, почему в таких условиях живут рабочие

отмечает очевидец

На кадрах видно, что бытовки вспыхнули ярким пламенем. 

На месте ожидают пожарных. 

Ранее мы сообщали о том, что На станции метро "Политехническая" неизвестный мужчина "сел отдохнуть" на рельсы 

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк

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Теги: пожар на стройке
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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