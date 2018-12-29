На станции метро "Политехническая" неизвестный мужчина "сел отдохнуть" на рельсы 

Во вторник, 22 января, на станции метро "Политехническая" неизвестный мужчина буквально решил отдохнуть на рельсах. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.
Горожане предполагают, что он находился в наркотическом опьянении.
Либо у человека очень страшные жизненные ситуации, либо это наркотики. Третьего не дано
отмечает очевидец
Стоит отметить, что работники метрополитена вовремя отреагировали на ситуации и обесточили рельсы, а затем помогли мужчине выбраться.
На кадрах видно, что горожанин сидит на рельсах скрестив руки.
Ранее мы сообщали о том, что Мужчину, который захватил самолет Сургут - Москва проверят на вменяемость
Видео:ДТП и ЧП Петерург/вк
Оставить комментарий