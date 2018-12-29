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На станции метро "Политехническая" неизвестный мужчина "сел отдохнуть" на рельсы 

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Горожане предполагают, что он находился в наркотическом опьянении.

Во вторник, 22 января, на станции метро "Политехническая" неизвестный мужчина буквально решил отдохнуть на рельсах. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

Горожане предполагают, что он находился в наркотическом опьянении.

Либо у человека очень страшные жизненные ситуации, либо это наркотики. Третьего не дано

отмечает очевидец

Стоит отметить, что работники метрополитена вовремя отреагировали на ситуации и обесточили рельсы, а затем помогли мужчине выбраться. 

На кадрах видно, что горожанин сидит на рельсах скрестив руки. 

Ранее мы сообщали о том, что Мужчину, который захватил самолет Сургут - Москва проверят на вменяемость

Видео:ДТП и ЧП Петерург/вк

Теги: метро спб, человек сидит на рельсах спб метро
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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