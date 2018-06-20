Видео: петербуржцев отправили в небо на воздушном шаре в форме сердца

Днем 17 апреля на стрелке Васильевского острова заметили большой воздушный шар в форме сердца. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
На записи можно увидеть большой красный шар вместе с людьми. Оказалось, что это акция компании 2dream. Прокатиться на воздушном шаре посчастливилось только 30 участникам конкурса. Для них это было совершенно бесплатно. Таким образом, петербуржцы могли признаться своим половинкам в любви.
Ранее мы писали, что Кокорина и Мамаева будут поддерживать на матчах "Зенита".
Видео: Piter.TV
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