Видео: петербуржцев отправили в небо на воздушном шаре в форме сердца

Акцию устроила компания 2dream.

Днем 17 апреля на стрелке Васильевского острова заметили большой воздушный шар в форме сердца. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

На записи можно увидеть большой красный шар вместе с людьми. Оказалось, что это акция компании 2dream. Прокатиться на воздушном шаре посчастливилось только 30 участникам конкурса. Для них это было совершенно бесплатно. Таким образом, петербуржцы могли признаться своим половинкам в любви.

Ранее мы писали, что Кокорина и Мамаева будут поддерживать на матчах "Зенита".

Видео: Piter.TV