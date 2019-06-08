На стройке в Ленобласти рабочего убило молнией

Молодому человеку было 24 года.

В Ломоносовском районе Ленинградской области 7 июня произошел несчастный случай, в результате которого погиб строитель. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

На стройке в деревне Новогорелово по улице Современников в мужчину ударила молния. Молодого человека экстренно госпитализировали, но спасти его жизнь не удалось.

Погибшему было 24 года, он приехал на заработки в Россию из Средней Азии.

Напомним, 7 июня погода в Петербурге преподнесла сюрпризы горожанам. Вечером разбушевалась гроза, а в небе были замечены облака-мамматусы.

Фото: Pixabay.