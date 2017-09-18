На станцию метро "Невский проспект" попытался проникнуть голый мужчина

Голый мужчина сделал попытку проехаться в петербургском метро.

Утром 18 сентября в вестибюль метрополитена "Невский проспект" попытался зайти голый мужчина. Сотрудники правопорядка оперативно выдворили его за пределы станции. Мужчина искренне не понимал, почему его забирает полиция. Его уводили с криками: "За что?" и "Я - адекватный".

Петербуржцы, наблюдавшие эту картину не удивляются, говорят, что уже ничему не удивляются. Как-то предположил, что всему виной туман, накрывший город, а также что молодой человек просто приобрел в метрополитене "накидку-невидимку". Но самые распространенные версии появления на людях человека в обнаженном виде - употребление наркотиков или дружеский спор.