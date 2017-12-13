На станции метро "Владимирская" мужчина потерял сознание и разбил голову до крови

Несчастный случай произошел с петербуржцем на платформе станции "Владимирская".

Как сообщает “Петербургский дневник”, 19 февраля на станции метро “Владимирская” человеку стало плохо. Мужчина потерял сознание на платформе. Инцидент произошел в половину десятого вечера.

По сведениям от очевидцев, пострадавший почувствовал резкое недомогание. Он упал на пол, разбив при этом голову. На его лице свидетели произошедшего видели кровь. Первую доврачебную помощь петербуржцу оказали проходящие мимо пассажиры подземки. На место была вызвана бригада скорой помощи. Медики забрали пациента в больницу.

Напомним, что вчерашний день в Северной столице ознаменовался мистической чередой несчастных случаев, произошедших в метрополитене. Например, одному из пассажиров пришлось делать массаж сердца на “Площади Александра Невского”, а на “Пролетарской” женщина упала на рельсы.

