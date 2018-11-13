На станции метро "Владимирская" повисла летучая мышь

Житель Петербурга заметил на станции метро "Владимирская" небольшую летучую мышь. Очевидец поделился кадром в социальных сетях 26 октября.
Существо заметили на своде над путями на станции метро.
"Видимо, решила тут зимовать",
- написал автор фото.
Кроме того, петербуржца интересует, куда обращаться в таких случаях. Комментаторы вступились за летучую мышь и попросили ее не трогать.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в салоне петербургского автобуса проросли грибы.
Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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