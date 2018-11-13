На станции метро "Владимирская" повисла летучая мышь

Существо выбрало местечко на своде над путями.

Житель Петербурга заметил на станции метро "Владимирская" небольшую летучую мышь. Очевидец поделился кадром в социальных сетях 26 октября.

Существо заметили на своде над путями на станции метро.

"Видимо, решила тут зимовать", - написал автор фото.

Кроме того, петербуржца интересует, куда обращаться в таких случаях. Комментаторы вступились за летучую мышь и попросили ее не трогать.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в салоне петербургского автобуса проросли грибы.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished