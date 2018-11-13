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На станции метро "Владимирская" повисла летучая мышь
Сегодня, 21:54
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nadezhda_sib

На станции метро "Владимирская" повисла летучая мышь

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Существо выбрало местечко на своде над путями.

Житель Петербурга заметил на станции метро "Владимирская" небольшую летучую мышь. Очевидец поделился кадром в социальных сетях 26 октября.

Существо заметили на своде над путями на станции метро.

"Видимо, решила тут зимовать",

- написал автор фото. 

Кроме того, петербуржца интересует, куда обращаться в таких случаях. Комментаторы вступились за летучую мышь и попросили ее не трогать. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в салоне петербургского автобуса проросли грибы. 

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: летучая мышь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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