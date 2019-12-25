На станции метро "Комендантский проспект" охранник отказался вызывать скорую по просьбе петербуржца

В пресс-службе петербургской подземки рассказали, что охранники не обязаны вызывать скорую помощь пассажирам.

Об инциденте на станции метро "Комендантский проспект" вечером 12 июля рассказал администратор группы "Дорожный инспектор" в социальной сети ВКонтакте.

Так, вечером в 18:15 петербуржец выходил из подземки, как вдруг увидел лежащего у перегородки мужчину. Молодой человек подумал, что ему плохо, и решил обратиться к сотруднику метрополитена с просьбой вызвать скорую. Однако тот в свою очередь заявил, что это не входит в его обязанности, и ему есть, чем заняться. По словам петербуржца, сотрудник вел себя с ним заносчиво и отказывался помогать мужчине.

Я что-то пропустил или эти "спецы" в униформе считают себя войсками особого назначения? Кто эти взрослые "мужчины", которые могли бы на заводах приносить больше пользы обществу?! автор поста

В пресс-службе петербургской подземки рассказали порталу "Мегаполис", что сотрудники полиции поинтересовались у мужчины всё ли у него хорошо. Мужчина сказал, что у него все хорошо, после чего покинул вестибюль метро. В пресс-службе отметили, что "нарушений в действиях сотрудника метрополитена не выявлено". Глава пресс-службы Юлия Шавель добавила, что охранники не обязаны вызывать скорую помощь пассажирам. В таком случае они должны сообщить о происшествии дежурному по станции, который обязан будет это сделать.

Ранее петербуржцам показали процесс строительства станции метро "Горный институт".

Фото: Piter.tv