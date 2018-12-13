Работы внесут коррективы в график вестибюля.

С начала следующей недели станция метро "Пионерская" изменит режим работы из-за ремонта эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Вход на станцию будет закрыт с 27 мая по 26 июля. Ограничения на вход в вестибюль будут действовать с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:10. Представители метрополитена просят петербуржцев заранее учитывать факт работ в подземке и выбирать другой маршрут поездки в указанное время.

"Пионерская " — станция петербургского метрополитена Московско-Петроградской линии (синей) линии. Находится между станциями "Черная речка" и "Удельная".

Фото: Piter.TV