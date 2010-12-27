Полиция разыскивает родителей 10-летнего потеряшки, который бродил по станции метро "Гостиный двор"

На "зеленой" ветке метрополитена найден ребенок. Его родители разыскиваются.

На станции петербургского метрополитена “Гостиный двор” сотрудники передали полиции потерявшегося ребенка. Установлено, что мальчику 10 лет. В настоящее время выясняются подробности относительно личности родителей, а также адреса проживания. Сам малыш рассказал, что его зовут Саша.

Инцидент произошел поздним вечером 28 февраля. Потеряшка был одет в серую куртку и синие джинсы. Работники метро обратили внимание на то, что ребенок без присмотра взрослых слоняется по вестибюлю.

на станцию были вызваны медики скорой помощи. Они осмотрели пациента и не обнаружили необходимости в госпитализации или другом вмешательстве врачей. Юный “одиночка” полностью здоров. После этого ребенка забрала инспектор по делам несовершеннолетних.

