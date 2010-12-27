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Полиция разыскивает родителей 10-летнего потеряшки, который бродил по станции метро "Гостиный двор"
Сегодня, 13:06
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lesjasap
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Полиция разыскивает родителей 10-летнего потеряшки, который бродил по станции метро "Гостиный двор"

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На "зеленой" ветке метрополитена найден ребенок. Его родители разыскиваются.

На станции петербургского метрополитена “Гостиный двор” сотрудники передали полиции потерявшегося ребенка. Установлено, что мальчику 10 лет. В настоящее время выясняются подробности относительно личности родителей, а также адреса проживания. Сам малыш рассказал, что его зовут Саша.

Инцидент произошел поздним вечером 28 февраля. Потеряшка был одет в серую куртку и синие джинсы. Работники метро обратили внимание на то, что ребенок без присмотра взрослых слоняется по вестибюлю.

на станцию были вызваны медики скорой помощи. Они осмотрели пациента и не обнаружили необходимости в госпитализации или другом вмешательстве врачей. Юный “одиночка” полностью здоров. После этого ребенка забрала инспектор по делам несовершеннолетних.
 

Теги: гостиный двор , потерялся ребенок , потеряшка , станция метро
Категории: Новости СПб Происшествия

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    Сегодня 14:47

    Мальчик в 10 лет не знает свой адрес что ли? Это какая-то деградация.

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