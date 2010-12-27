На станции "Детскосельская" задержали мужчину с тремя граммами карфентанила

Его ждет лишение свободы до 15 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

На перегоне между железнодорожными станциями "Детскосельская" и "Царское Село" транспортная полиция заметила мужчину, переходящего пути в неположенном месте. В ходе досмотра у него был выявлен сверток с порошкообразным веществом кремового цвета. 44-летнего жителя Пушкина доставили в отдел полиции, а порошок отправили на экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Согласно заключению экспертно-криминалистического центра УТ МВД России по СЗФО, изъятое вещество является наркотическим средством — карфетанилом. Всего у мужчины было выявлено около трех грамм, что является особо крупным размером.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что житель Пушкина неоднократно был судим за грабежи и кражи. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Подозреваемого ждет срок до 15 лет в колонии строго режима, а также штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что на Заповедной улице задержали мужчину с белым порошком.

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