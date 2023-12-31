На стадионе в Ростове-на-Дону появились слова поддержки Белгороду

Жители города поддержали пострадавших от обстрела ВСУ россиян.

На спортивном стадионе российского города Ростов-на-Дону появилась бегущая строка со словами поддержки в адрес жителей Белгорода, накануне подвергшегося ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы "РИА Новостей". Известно, что строка окрашена в цвета государственного триколора.

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Напомним, что губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее осудил украинский ракетный удар по Белгороду. Чиновник назвал бесчеловечными воздушные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. В собственном Telegram-канале глава региона отметил, что жители Ростовской области разделяют с белгородцами боль от случившейся трагедии. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и скорбят вместе с родственниками погибших.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости