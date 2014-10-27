Как сообщает "sports.ru", в связи с предстоящим матчем 10 тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой", который пройдет 18 сентября, петербургский клуб установил на стадионе "Крестовский" указатели-бакланы.
"Бакланы-навигаторы" помогут петербуржцам и гостям города определить траекторию своего движения. Помимо этого, птицы привлекут внимание болельщиков и, возможно, поднимут настроение.
Фото: ВКонтакте/ФК «Зенит» | FC «Zenit»
Сегодня, 19:24
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На стадионе "Крестовский" появились бакланы-навигаторы
В понедельник, 18 сентября состоится матч 10 тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой". В связи с предстоящей игрой, петербургский клуб поставил у стадиона "Крестовский" указатели в виде бакланов.
Как сообщает "sports.ru", в связи с предстоящим матчем 10 тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой", который пройдет 18 сентября, петербургский клуб установил на стадионе "Крестовский" указатели-бакланы.