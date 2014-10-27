На стадионе "Крестовский" появились бакланы-навигаторы

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В понедельник, 18 сентября состоится матч 10 тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой". В связи с предстоящей игрой, петербургский клуб поставил у стадиона "Крестовский" указатели в виде бакланов.