На стадионе "Кировец" рухнула металлоконструкция: есть пострадавшие

На строящемся стадионе "Кировец" около метро "Нарвская". Очевидцы сообщают о пострадавшем.

Очевидцы сообщают, что в понедельник, 23 октября, произошло ЧП на строящемся стадионе "Кировец". Около часа дня тут рухнула часть металлоконструкций. Об этом сообщили пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на строящейся площадке рядом с парком у станции метрополитена "Нарвская". На фото видно, что к месту инцидента прибыли скорая помощь и реанимация. Очевидцы передают, что во время крушения упал с высоты человек. О характере его травм пока ничего не известно.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург