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На стадионе "Кировец" рухнула металлоконструкция: есть пострадавшие
Сегодня, 14:13
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Asyaromanenkova
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На стадионе "Кировец" рухнула металлоконструкция: есть пострадавшие

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На строящемся стадионе "Кировец" около метро "Нарвская". Очевидцы сообщают о пострадавшем.

Очевидцы сообщают, что в понедельник, 23 октября, произошло ЧП на строящемся стадионе "Кировец". Около часа дня тут рухнула часть металлоконструкций. Об этом сообщили пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на строящейся площадке рядом с парком у станции метрополитена "Нарвская". На фото видно, что к месту инцидента прибыли скорая помощь и реанимация. Очевидцы передают, что во время крушения упал с высоты человек. О характере его травм пока ничего не известно.

На стадионе "Кировец" рухнула металлоконструкция: есть пострадавшиеНа стадионе "Кировец" рухнула металлоконструкция: есть пострадавшие

На стадионе "Кировец" рухнула металлоконструкция: есть пострадавшиеНа стадионе "Кировец" рухнула металлоконструкция: есть пострадавшие

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: кировец , новости питера , новости спб
Категории: Происшествия

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