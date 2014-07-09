На создателей фильма "Цой" просят возбудить уголовное дело

Заявители уверяют, что создатели фильма фальсифицировали доказательства.

Во вторник, 7 декабря, стало известно, что наследники музыканта Виктора Цоя обратились в полицию Москвы с просьбой о возбуждении уголовного дела после выхода фильма Алексея Учителя "Цой". Заявители подозревают авторов киноленты в фальсификации. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на адвоката Александра Николаева.

Заявление подали в отдел МВД по району Преображенское накануне, 6 декабря. В нем отмечается договор, который якобы подписал режиссер Учитель и бывший фотограф Ленконцерта Виктор Елизаров. Студия "Рок", которая снимала фильм о Цое, получала права на использование фотографии музыканта, согласно тексту соглашения.

Как отмечает издание, снимок стал предметом спора в гражданском суде, где рассматривался вопрос о нарушении авторских прав. Тогда процесс выиграл Учитель на основании соглашения с Елизаровым.

В сентябре нотариус удостоверила подлинную личную подпись фотографа: заявители уверены, что она отличается от подписи, которая стоит под договором со студией. Учитывая также, что соглашение с вероятными признаками подделки было представлено в суд и было признано доказательством, заявители просят возбудить уголовное дело по статьям "Фальсификация доказательств" и "Использование заведомо подложного документа".

Фото: Вконтакте / Виктор Цой