На место происшествия были направлены 15 расчетов пожарных.

На северо-востоке Москвы загорелся военкомат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел утром 22 мая в Колодезном переулке. В шестиэтажном здании, внутри которого расположен военный комиссариат Преображенского района, начался пожар. На место происшествия были направлены 15 расчетов пожарных.

Пожар был ликвидирован. Его площадь составила 50 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами.

Видео: Telegram / SHOT