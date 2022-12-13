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На северо-востоке Москвы загорелся военкомат

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На место происшествия были направлены 15 расчетов пожарных.

На северо-востоке Москвы загорелся военкомат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел утром 22 мая в Колодезном переулке. В шестиэтажном здании, внутри которого расположен военный комиссариат Преображенского района, начался пожар. На место происшествия были направлены 15 расчетов пожарных.

Пожар был ликвидирован. Его площадь составила 50 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: военкомат, москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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