На северо-востоке Москвы загорелся военкомат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел утром 22 мая в Колодезном переулке. В шестиэтажном здании, внутри которого расположен военный комиссариат Преображенского района, начался пожар. На место происшествия были направлены 15 расчетов пожарных.
Пожар был ликвидирован. Его площадь составила 50 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что в Воронеже загорелся склад с деревянными поддонами.
Видео: Telegram / SHOT
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