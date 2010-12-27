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На севере города пойман наркокурьер, заложивший 30 закладок в Приморском районе
Сегодня, 16:52
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lesjasap
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На севере города пойман наркокурьер, заложивший 30 закладок в Приморском районе

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В Приморском районе накрыли курьера, прятавшего наркотики во дворах.

Днем 3 декабря в Приморском районе оперативники Росгвардии задержали подозрительного мужчину. С собой у гражданина оказался пакет с белым веществом. Экспертиза определила, что им оказался амфетамин. Об этом сообщили представители пресс-службы Росгвардии по региону.
 
Как стало известно, инцидент произошел в половину четвертого  в воскресенье. Около дома номер 61 по Планерной улице. Мужчину заметили во время попытки спрятать имущество во дворе. Правоохранительные органы выяснили, что петербуржец ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Отметим, что благодаря задержанию, удалось установить местонахождение “закладок” на проспекте Авиаконструкторов и по 28 адресам на Планерной улице.
 
По данному делу проводится расследование. В отношении местного жителя решается вопрос о возбуждении уголовное дела. 
Теги: наркотики , планерная улица , приморский район , проспект аваиконструкторов
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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