Вечером на Светлановском задымился трамвай

Пассажиры не пострадали, как и машинист.

В Выборгском районе Петербурга вечером 30 января задымился общественный транспорт. По информации от местных жителей, трамвай пострадал прямо во время движения. Инцидент произошел на пересечении Светлановского и Просвещения.

По данным от пассажиров, транспортное средство направлялось в сторону станции метро "Гражданский проспект". Однако, поездку пришлось временно приостановить. Людей из салона эвакуировали, а на место вызвали экстренные службы.

На некоторое время ситуация вызвала затор на дороге. Скорость продвижения по участку составляла не более десяти километров в час. Сейчас проблема решена.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб