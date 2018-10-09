На севере Петербурга нашли повешенного девятиклассника

Парень скончался от удушья.

Днем 25 марта в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о повешенном девятикласснике. Тело 16-летнего парня нашли около пяти часов вечера в квартире на улице Жени Егоровой. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Причиной гибели школьника стало удушье. Его тело нашли рядом со шведской стенкой. Внешних признаков насильственной смерти не было.

Известно, что подросток жил с безработной матерью и отчимом. На учете в органах опеки не состоял, в социальных сетях под своей фамилией не зарегистрирован.

Ведется расследование. Выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV