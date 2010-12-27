У ЖК "Новая Охта" нашли потерявшегося мальчика с признаками аутизма

В Петербурге несовершеннолетний брел вдоль магистрали без сопровождения взрослых. Сотрудники "скорой" доставили ребенка в больницу, ведется поиск родителей.

В Петербурге 22 августа нашли потерявшегося мальчика неподалеку от жилого комплекса "Новая Охта". Прохожие обратили внимание на мальчика, он шел вдоль магистрали.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, далее они выяснили у ребенка, что ему 6-7 лет. Но ребенок оказался не общительным. более того, агрессивным. Также, по данным АН "Оперативное прикрытие", у мальчика задержки психического развития. Не исключено, что возможен диагноз аутизм.

Работники скорой помощи доставили несовершеннолетнего в детскую больницу. А сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском родителей мальчика.