В их отношении полицейские составили протоколы об административных правонарушениях.

На рынке в Казани выявили 15 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

В результате профилактического рейда сотрудники республиканской полиции выявил правонарушителей. По итогам проверки 60 мигрантов выяснилось, что 15 из них находились на территории РФ с нарушением действующего миграционного законодательства. В их отношении полицейские составили протоколы об административных правонарушениях. Также сообщается, что шесть нелегалов помещены в специальное помещение для задержанных лиц.

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