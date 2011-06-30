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На рынке в Казани выявили 15 нарушителей миграционного законодательства

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В их отношении полицейские составили протоколы об административных правонарушениях.

На рынке в Казани выявили 15 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

В результате профилактического рейда сотрудники республиканской полиции выявил правонарушителей. По итогам проверки 60 мигрантов выяснилось, что 15 из них находились на территории РФ с нарушением действующего миграционного законодательства. В их отношении полицейские составили протоколы об административных правонарушениях. Также сообщается, что шесть нелегалов помещены в специальное помещение для задержанных лиц.

Ранее мы сообщали, что в Тюменской области задержали наркокурьера

Видео: МВД по Республике Татарстан

Теги: казань, нарушение миграционного законодательства, полиция, проверка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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