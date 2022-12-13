На реконструкцию детского лагеря "Зеркальный" уйдёт более 2 млрд рублей

Старые здания при этом должны быть снесены.

Власти Петербурга выделят более 2,3 млрд рублей на строительство четырех новых зданий в детском лагере "Зеркальный". Государственный заказ разместило СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" (ФКСР). Заявки принимаются до 9 марта.

Подрядчик к середине 2025 года должен построить административный корпус площадью 822 м2, трёхэтажный детский спальный корпус со столовой на 100 человек, четырёхэтажное общежитие для персонала, медицинский корпус и два хозяйственных блока. Общая площадь всех построек должна составить11,5 тысячи м2.

Старые здания при этом должны быть снесены.

Фото: ЗЦ ДЮТ "ЗЕРКАЛЬНЫЙ"