На реке Новой спасли утят

Птенцы оказались в шахте гидротехнического сооружения.

В понедельник, 15 июля на реке Новой сотрудники комитета по природопользованию достали маленьких утят из шахты гидротехнического сооружения. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Вокруг шахты плавала мама-утка и тревожно крякала. Помочь птенцам выбраться она не могла – вокруг сооружения закреплена сетка, через которую взрослой птице не пролезть.

О происшествии сообщила общественный инспектор по охране окружающей среды. Рабочие "Ленводхоз", которые обслуживают участок, быстро приехали на место и вытащили птенцов из западни. Чтобы инцидент не повторился, сетку заменили – теперь птенцы не смогут оказаться в шахте.

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Фото: пресс-служба комитета по природопользованию