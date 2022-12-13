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На рейсе Москва – Петербург пассажир сделал предложение возлюбленной

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Под звуки саксофона мужчина признался девушке в чувствах.

На рейсе Москва – Санкт-Петербург молодой человек попросил руку и сердце у своей возлюбленной. Он сделал предложение на борту самолета "Победы". Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Под звуки саксофона мужчина признался девушке в чувствах. Он встал на колено перед ней на высоте 11 тыс. метров. Пассажирка согласилась выйти замуж за молодого человека.

Ранее на Piter.tv: летом "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Петербурга в Иркутск.

Видео: авиакомпания "Победа"

Теги: авиакомпания победа, предложение руки и сердца, рейс москва петербург, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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