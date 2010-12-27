На развязке КАД с дорогой до Ольгино сделают реверсивное движение

На КАД появится реверсивное движение. Почти на месяц развязку с дорогой до Ольгино ограничат движение.

В Санкт-Петербурге на развязке кольцевой автомобильной дороги на пересечении с дорогой "Ольгино-Симоногонт" введут реверсивное движение. Об этом всообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На мосту будут проводится ремонтные работы - замена деформационного шва. Ограничения транспортного движения по одной полосе введут с 5 по 31 мая. Отмечается, что дорожные работы будут идти круглосуточно.

Ранее мы сообщали о том, что на Невском проспекте электробусы заменили троллейбусы.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"