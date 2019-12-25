На развязке КАД с Мурманским шоссе будет полностью перекрыт съезд

Неудобства у водителей будут в ночь с 6 на 7 мая, а также с 7 на 8 мая.

На развязке КАД с Мурманским шоссе будет полностью перекрыт третий съезд. Об этом 3 мая рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Работы запланированы на 51 километре трассы А-118. Ремонтные работы затронут устроение колейности покрытия проезжей части.

Полностью движение будет перекрыто в ночь с 6 на 7 мая (22:00 – 7:00), а также в ночь с 7 на 8 мая (22:00 – 10:00).

Планируется, что будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

Фото: пресс-служба Упрдор "Северо-Запад"