Даты полного перекрытия движения: С 15 по 24 декабря 2024 года (каждую ночь).

На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд. Об этом предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В связи с производством работ по строительству путепровода над проезжей частью КАД, на 65 километре КАД, на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе (М-10 "Россия") будет полностью перекрыт съезд № 10.

Даты полного перекрытия движения: С 15 по 24 декабря 2024 года (каждую ночь).

Время перекрытия: 00:00 – 00:10; 00:30 – 00:40; 01:10 – 01:20; 01:40 – 01:50; 02:30 – 02:40; 03:00 - 03:10; 03:30 – 03:40; 04:00 – 04:10, 04:30 - 04:40; 05:00 – 05:10; 05:30 – 05:40, 06:00 - 06:10.

Работы проводятся в рамках концессионного проекта по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту "станция метро Купчино – пос. Шушары – Славянка" на территории Санкт-Петербурга. Этап 1. Строительство трамвайной линии. Участок от Балканской площади до Шушарской дороги. Трамвайное депо с подъездными путями.

Схема: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"