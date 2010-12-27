На развязке КАД с Гостилицким шоссе перекроют два съезда

Ремонтные работы буду осуществляться ночью.

В ночь на 9 мая для проезда автомобилей временно закроют съезд на развязке КАД с Гостилицким шоссе. По информации ФКУ Упрдор "Северо-Запад", участок дороги будет недоступен на протяжении трех часов.

Съезд с внутреннего кольца КАД в сторону деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области перекроют в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения. На пересечении с дорогой "Петродворец-Кейкино" на Гостилицком шоссе (103 км внутреннего кольца, 38 км внешнего кольца) с 01:00 до 04:00 9 мая 2018 года полностью перекроют съезды №2 и №4.

Информация о полном перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На время проведений ремонтных работ на участках установят временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры и световую сигнализацию.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что "Гонка престижа" ограничит движение транспорта на Крестовском острове 8 мая.